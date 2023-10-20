Адриатическая лига. «Сплит» – «Борац», «Будучность» сыграет с «Цибоной»
В пятницу, 20 октября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.
Хорватский «Сплит» примет сербский «Борац», черногорская «Будучность» сыграет с хорватской «Цибоной».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00
- Дата проведения
- 20 октября, 21.00, «Морача»
Положение команд: Партизан Сербия – 3-0, Црвена Звезда Сербия – 3-0, Будучность Черногория – 3-0, Борац Чачак Сербия – 2-1, Студентски Центар Черногория – 2-1, Цедевита-Олимпия Словения – 2-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 2-1, ФМП Сербия – 1-2, КРКА Словения – 1-2, Задар Хорватия – 1-2, Мега Сербия – 1-2, Цибона Хорватия – 0-3, Сплит Хорватия – 0-3, Морнар Бар Черногория – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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