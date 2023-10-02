Кэм Джонсон получил травму и пропустит начало тренировочного лагеря

Форвард « » получил легкое растяжение подколенного сухожилия левой ноги во время тренировки на прошлой неделе и пропустит начало тренировочного лагеря.

Об этом информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Джонсон этим летом подписал продление контракта на 4 года и 108 миллионов долларов.

В 25 матчах за команду форвард набирал в среднем 16,6 очка, 4,8 подбора, 2,1 передачи и 1,4 перехвата.

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