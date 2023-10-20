«Буллс» отчислят Карлика Джонса

Теги переходы Чикаго НБА Карлик Джонс Баскетбол

«Чикаго» отчислит разыгрывающего Карлика Джонса (25 лет, 183 см), рассказали источники инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании.

Джонс был лидером Южного Судана на чемпионате мира-2023. В пяти матчах его показатели составили 20,4 очка и 10,4 передачи при 48% с игры и 42% из-за дуги.

В сезоне-2022/23 за «Буллс» он сыграл лишь в семи матчах, проводя по восемь минут в среднем на паркете.

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Свежий
Ответ Pertinax Gandi
Что, его прямо так и зовут Карлик? Или это перевод имени на русский язык?
Ага, Dwarf Jones, спортс же всегда имена переводит
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
на чм хорош был, жаль
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Это дискриминация карликов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Что, его прямо так и зовут Карлик? Или это перевод имени на русский язык?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Ефимов
А мог бы стать первым карликом в НБА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий