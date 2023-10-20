«Буллс» отчислят Карлика Джонса

« » отчислит разыгрывающего (25 лет, 183 см), рассказали источники инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании.

Джонс был лидером Южного Судана на чемпионате мира-2023. В пяти матчах его показатели составили 20,4 очка и 10,4 передачи при 48% с игры и 42% из-за дуги.

В сезоне-2022/23 за «Буллс» он сыграл лишь в семи матчах, проводя по восемь минут в среднем на паркете.

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