Джастис Уинслоу много пил и вступал в беспорядочные половые связи, выступая за «Хит»

Форвард « » рассказал о своем состоянии после травм плеча и запястья, из-за которых пропустил большую часть сезона-2016/17 в составе « ».

«Я был очень эгоистичен. Я думал, что мир крутится вокруг меня, особенно когда не мог играть в баскетбол. Я был опустошен. Именно тогда во мне стали нарастать негатив и тьма», – признался Уинслоу в интервью жруналисту The Athletic Джейсону Куику.

По словам Куика, в тот момент игрок много пил, вступал в беспорядочные половые связи и чувстовал опустошение после развода его родителей.

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