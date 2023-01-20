Джастис Уинслоу много пил и вступал в беспорядочные половые связи, выступая за «Хит»

Теги травмы Майами Портленд НБА Джастис Уинслоу Баскетбол

Форвард «Портленда» Джастис Уинслоу рассказал о своем состоянии после травм плеча и запястья, из-за которых пропустил большую часть сезона-2016/17 в составе «Майами».

«Я был очень эгоистичен. Я думал, что мир крутится вокруг меня, особенно когда не мог играть в баскетбол. Я был опустошен. Именно тогда во мне стали нарастать негатив и тьма», – признался Уинслоу в интервью жруналисту The Athletic Джейсону Куику.

По словам Куика, в тот момент игрок много пил, вступал в беспорядочные половые связи и чувстовал опустошение после развода его родителей.

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

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