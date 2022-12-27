Джастис Уинслоу пропустит как минимум 2 недели с повреждением голеностопа

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Форвард «Портленда» Джастис Уинслоу выбыл из строя как минимум 2 недели с повреждением левого голеностопа.

У Уинслоу растяжение связок второй степени. Форвард будет повторно осмотрен через две недели.

Уинслоу повредил голеностоп во время матча с «Оклахомой» (98:101) в среду.

В нынешнем сезоне Уинслоу набирает в среднем 6,8 очка, 5,0 подбора и 3,4 передачи в 29 матчах.

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