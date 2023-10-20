Деджонте Мюррэй: «Игра в защите для нас в приоритете»
Разыгрывающий «Атланты» Деджонте Мюррэй в разговоре с прессой рассказал, что главной задачей Куина Снайдера является игра команды в обороне.
«Главный приоритет для нас – это игра в защите, единство. Знать, что если меня обыграют или его обыграют, то твой товарищ по команде прикроет. Но все, на чем мы фокусируемся, все, на что обращаем внимание в разборах, все начинается в защите.
Защита – это лучшее нападение в баскетболе, потому что появятся легкие броски в быстром отрыве, данки, простые лэй-апы, даже 3-очковые, – спасибо Стефу Карри. Оборонительная составляющая – это главный приоритет сейчас. У нас много талантливых парней по игре в нападении, но защита – это вызов, и мы делаем упор на это из раза в раз.
В нападении ты будешь попадать, будешь промахиваться, но если в защите все будет в порядке, игра наладится», – сказал Мюррэй.
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