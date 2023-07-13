Деджонте Мюррэй: «Переписываемся c Куином Снайдером каждый день»

Разыгрывающий «Атланты» рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды .

«Мы переписываемся каждый день, и это очень много значит не только для меня, но и для него.

Потому что мы все хотим достичь успеха, но не только в индивидуальном плане, баскетбол – это командный вид спорта. Поэтому нельзя просто иметь одного, двух, трех игроков: нужно, чтобы все были настроены на работу», – сказал Мюррэй во время матча Летней лиги. Тренер сидел рядом с игроком.

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