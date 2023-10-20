Известный комментатор вспомнил о том, как во время матча « » – ЦСКА назвал игрока армейцев Павла Коробкова «дебилом» в прямом эфире.

– Матчи ЦСКА вы сейчас не комментируете. Отстранение от них может быть связано с Павлом Коробковым, которого во время игры «Олимпиакос» – ЦСКА вы назвали дебилом?

– Вряд ли. Я же извинился. Хотя Павел допустил ошибку за пределами моего понимания. Через несколько лет мы встретились на его родине – в Благовещенске, где я читал лекции детским тренерам. Я и там попросил прощения. Не думаю, что в нем живет обида.

– С Коробковым вы по случаю примирения даже выпили.

– Прилететь в Благовещенск и не выпить – грех! Единственная проблема – русскую закуску не найти. Все китайское. Но по рюмке водки действительно хлопнули. Причем не я эту бутылку покупал.

– Вы сказали: «Ошибка за пределами моего понимания».

– У меня в голове не укладывается, как можно отдать такой пас – прямо в руки сопернику?! Сначала Павел потерял мяч, потом понял, что натворил, и сфолил. Хотя не нужно было нарушать правила. Дай забить, и у ЦСКА еще останется время на ответную атаку. Коробков не сообразил дважды! Ладно, не надо меня нервировать воспоминаниями... Да, я обидел. Но искупил.

Может, и правильно, что мне не дают комментировать ЦСКА. Мое эмоциональное состояние во время таких матчей по-прежнему зашкаливает. Я болею за армейский клуб! Это мой дом, моя семья. Какие бы фамилии ни носили номера с 1-го по 99-й.

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