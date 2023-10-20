«Я обидел, но искупил». Владимир Гомельский вспомнил, как назвал игрока ЦСКА «дебилом» в прямом эфире

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос телевидение Владимир Гомельский Павел Коробков Баскетбол

Известный комментатор Владимир Гомельский вспомнил о том, как во время матча Евролиги «Олимпиакос» – ЦСКА назвал игрока армейцев Павла Коробкова «дебилом» в прямом эфире.

– Матчи ЦСКА вы сейчас не комментируете. Отстранение от них может быть связано с Павлом Коробковым, которого во время игры «Олимпиакос» – ЦСКА вы назвали дебилом?

– Вряд ли. Я же извинился. Хотя Павел допустил ошибку за пределами моего понимания. Через несколько лет мы встретились на его родине – в Благовещенске, где я читал лекции детским тренерам. Я и там попросил прощения. Не думаю, что в нем живет обида.

– С Коробковым вы по случаю примирения даже выпили.

– Прилететь в Благовещенск и не выпить – грех! Единственная проблема – русскую закуску не найти. Все китайское. Но по рюмке водки действительно хлопнули. Причем не я эту бутылку покупал.

– Вы сказали: «Ошибка за пределами моего понимания».

– У меня в голове не укладывается, как можно отдать такой пас – прямо в руки сопернику?! Сначала Павел потерял мяч, потом понял, что натворил, и сфолил. Хотя не нужно было нарушать правила. Дай забить, и у ЦСКА еще останется время на ответную атаку. Коробков не сообразил дважды! Ладно, не надо меня нервировать воспоминаниями... Да, я обидел. Но искупил.

Может, и правильно, что мне не дают комментировать ЦСКА. Мое эмоциональное состояние во время таких матчей по-прежнему зашкаливает. Я болею за армейский клуб! Это мой дом, моя семья. Какие бы фамилии ни носили номера с 1-го по 99-й.

Самые дорогие игроки НБА в новом сезоне

Reebok возвращается в баскетбол. Их главное достижение в НБА – благодаря пожизненному контракту Айверсон еще не умер с голоду

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sonny91
еще я помню как он в сердцах сказал что хряпа проиграл матч для цска когда плохо вывел из аута в концовке с макаби (полуфинал евролиги). как будто он один был виноват в том что кони будучи огромными фаворитами завели матч в клатч. макаби кстати и в финале реал просто вынесли(также будучи сильными андердогами)-магия дэвида блатта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shuter
жООстко было((
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Russia_the_best
Ответ Григорий Ефимов
Искупил он.. если бы Гомельский пил с каждым баскетболистом, которого он полил говном, он быстро стал бы алкашом
Ни разу не доводилось слушать его "залитые" комментарии?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий