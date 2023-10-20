Дэмиан Лиллард о первой мысли после обмена в «Милуоки»: «Пришло время побеждать»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард рассказал о том, что первое пришло ему в голову после того, как он узнал об обмене из «Портленда» в «Милуоки».

«Мой агент позвонил мне и сказал: «Блэйзерс» обменяли тебя в «Бакс»… Моей первой мыслью было то, что все прежнее остается позади. Вот где я должен быть теперь. Пришло время побеждать», – заявил Лиллард.

Дэмиан ранее играл в НБА только за «Блэйзерс». Лучшим результатом стал выход в финал Запада в 2019 году.

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