Звездный разыгрывающий рассказал о том, что первое пришло ему в голову после того, как он узнал об обмене из « » в « ».

«Мой агент позвонил мне и сказал: «Блэйзерс» обменяли тебя в «Бакс»… Моей первой мыслью было то, что все прежнее остается позади. Вот где я должен быть теперь. Пришло время побеждать», – заявил Лиллард.

Дэмиан ранее играл в НБА только за «Блэйзерс». Лучшим результатом стал выход в финал Запада в 2019 году.

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