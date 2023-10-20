Янис Стрелниекс близок к переходу в «Скафати»

Разыгрывающий Янис Стрелниекс (34 года, 191 см) близок к заключению соглашения с итальянским «Скафати».

В минувшем сезоне экс-игрок ЦСКА представлял АЕК, набирая в матчах чемпионата Греции 8,9 очка и 2,8 передачи за игру.

Травма помешала Стрелниексу доиграть сезон-22/23 до конца, но сейчас он восстановился и готов к игре.

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