Янис Стрелниекс близок к переходу в «Скафати»

Теги возможные переходы чемпионат Италии Скафати Янис Стрелниекс Баскетбол

Разыгрывающий Янис Стрелниекс (34 года, 191 см) близок к заключению соглашения с итальянским «Скафати».

В минувшем сезоне экс-игрок ЦСКА представлял АЕК, набирая в матчах чемпионата Греции 8,9 очка и 2,8 передачи за игру.

Травма помешала Стрелниексу доиграть сезон-22/23 до конца, но сейчас он восстановился и готов к игре.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Стрелниекс не разыгрывающий.
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