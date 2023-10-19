Венсан Пуарье, Мустафа Фалль и Уилл Клайберн – в десятке лучших моментов 3-го раунда Евролиги

представила десятку лучших моментов 3-го раунда регулярного чемпионата сезона-2023/24.

Лучшими моментами раунда стали аллей-уп на («Реал»), реверс-данк Мустафы Фалля («Олимпиакос») и данк с навеса («Анадолу Эфес»).

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