Венсан Пуарье, Мустафа Фалль и Уилл Клайберн – в десятке лучших моментов 3-го раунда Евролиги

Теги Серхио Родригес Turkish Airlines EuroLeague видео Уилл Клайберн Венсан Пуарье Мустафа Фалль Дариус Томпсон Баскетбол

Евролига представила десятку лучших моментов 3-го раунда регулярного чемпионата сезона-2023/24.

Лучшими моментами раунда стали аллей-уп Серхио Родригеса на Венсана Пуарье («Реал»), реверс-данк Мустафы Фалля («Олимпиакос») и данк Уилла Клайберна с навеса Дариуса Томпсона («Анадолу Эфес»).

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