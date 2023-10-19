Джей Би Бикерстафф: «Если бы Эмони Бэйтс ушел под лотерейным пиком, он бы претендовал на новичка года»

Главный тренер « » считает, что легкий форвард команды мог бы претендовать на звание лучшего новичка-2024, если бы попал под лотерейным пиком в подходящую командую.

«Нам очень повезло, что Эмони оказался свободен под номером 46 (на самом деле он был задрафтован 49-м – Sports.ru). Cчитаю, что Эмони тоже повезло, что он оказался здесь, потому что команда для него подходящая. И думаю, что это хорошо для его развития и прогресса.

Но я также считаю, что если бы Эмони ушел под лотерейным пиком, то его имя ходило бы в разговорах о новичке года. Но, повторюсь, нам очень повезло, что он здесь, с нами, и мы надеемся работать с Эмони еще долгое время», – сказал Бикерстафф на пресс-конференции.

Топ-16 перед сезоном NCAA 2024

Куда пропал Тимофей Мозгов? Большой разговор о карьере и жизни после нее

Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья