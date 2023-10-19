Джей Би Бикерстафф: «Если бы Эмони Бэйтс ушел под лотерейным пиком, он бы претендовал на новичка года»

Теги Кливленд НБА Джей Би Бикерстафф Эмони Бэйтс Баскетбол

Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф считает, что легкий форвард команды Эмони Бэйтс мог бы претендовать на звание лучшего новичка-2024, если бы попал под лотерейным пиком в подходящую командую.

«Нам очень повезло, что Эмони оказался свободен под номером 46 (на самом деле он был задрафтован 49-м – Sports.ru). Cчитаю, что Эмони тоже повезло, что он оказался здесь, потому что команда для него подходящая. И думаю, что это хорошо для его развития и прогресса.

Но я также считаю, что если бы Эмони ушел под лотерейным пиком, то его имя ходило бы в разговорах о новичке года. Но, повторюсь, нам очень повезло, что он здесь, с нами, и мы надеемся работать с Эмони еще долгое время», – сказал Бикерстафф на пресс-конференции.

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