Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла помог изменить культуру в команде»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум оценил работу Джо Маззуллы в дебютном сезоне на посту главного тренера «Селтикс».
«Нужно отдать Джо должное. Я вижу рост. Честно говоря, он помог немного изменить культуру в команде во многих отношениях.
Все игроки поддержали изменения, которые внес Маззулла. Но тренировки были чертовски тяжелыми. Не буду врать», – сказал Тейтум.
В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет
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