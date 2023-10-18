Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла помог изменить культуру в команде»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум оценил работу Джо Маззуллы в дебютном сезоне на посту главного тренера «Селтикс».

«Нужно отдать Джо должное. Я вижу рост. Честно говоря, он помог немного изменить культуру в команде во многих отношениях.

Все игроки поддержали изменения, которые внес Маззулла. Но тренировки были чертовски тяжелыми. Не буду врать», – сказал Тейтум.

В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет

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1 комментарий

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depressive_monk
Сменил культуру с дисциплины имени Удоки на панибратство и вседозволенность для дабл джеев.
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