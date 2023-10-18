Джейсон Тейтум: «Джо Маззулла помог изменить культуру в команде»

Форвард « » оценил работу в дебютном сезоне на посту главного тренера «Селтикс».

«Нужно отдать Джо должное. Я вижу рост. Честно говоря, он помог немного изменить культуру в команде во многих отношениях.

Все игроки поддержали изменения, которые внес Маззулла. Но тренировки были чертовски тяжелыми. Не буду врать», – сказал Тейтум.

В новом сезоне «Селтикс» пойдут за титулом. И команды лучше у них не будет