Владимир Гомельский: «Бостон» является одним из двух претендентов на победу в Восточной конференции»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы обновленного «Бостона» в новом сезоне НБА.
«Все эксперты, мнению которых я доверяю, считают, что «Бостон» в таком составе является одним из двух (второй – «Милуоки») претендентов на победу в Восточной конференции.
Те короткие отрезки предсезонных матчей, в которых тренер Маззулла выпускал на площадку состав Холидэй – Браун – Тейтум – Порзингис – Хорфорд (или Уильямс), производили сильное впечатление», – написал Гомельский в своей конференции.
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