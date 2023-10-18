Известный комментатор и эксперт оценил перспективы обновленного «Бостона» в новом сезоне .

«Все эксперты, мнению которых я доверяю, считают, что « » в таком составе является одним из двух (второй – « ») претендентов на победу в Восточной конференции.

Те короткие отрезки предсезонных матчей, в которых тренер Маззулла выпускал на площадку состав Холидэй – Браун – – Порзингис – Хорфорд (или Уильямс), производили сильное впечатление», – написал Гомельский в своей конференции.

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Обновленные «Селтикс». Итоги межсезонья