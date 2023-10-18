Владимир Гомельский: «Бостон» является одним из двух претендентов на победу в Восточной конференции»

Теги Бостон Милуоки НБА Владимир Гомельский Джейсон Тейтум Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы обновленного «Бостона» в новом сезоне НБА.

«Все эксперты, мнению которых я доверяю, считают, что «Бостон» в таком составе является одним из двух (второй – «Милуоки») претендентов на победу в Восточной конференции.

Те короткие отрезки предсезонных матчей, в которых тренер Маззулла выпускал на площадку состав Холидэй – Браун – Тейтум – Порзингис – Хорфорд (или Уильямс), производили сильное впечатление», – написал Гомельский в своей конференции.

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8 комментариев

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Thome VII
Уильямс?
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ФомаМаня
А какой Уильямс? Тот которого обменяли и которого уже нет в составе?
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Nikita Dorodenko
Да да, Бостон и Милуоки главные фавориты Востока. Слышим каждый год такое)
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Air Rodman
"Бостон и Милуоки - два главных кандидата на вылет от Батлера и Ко в финале Востока-2024".
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M & M
поиграю в гомельского
Денвер один из фаворитов на Западе.
опубликуйте пожалуйста
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Wallace Stevens
В Бостоне больше нет Уильямсов.
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RayRay
Ни одного Уильямса в составе . Точно аналитик ?
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zrkwrpyrsy
Как всегда очень точная аналитика от мэтра
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