«Индиане» вряд ли удастся обменять Бадди Хилда до начала нового сезона

Теги возможные переходы Индиана НБА Бадди Хилд Баскетбол

Защитник «Индианы» Бадди Хилд, как ожидается, начнет новый сезон НБА в составе нынешней команды.

«Пэйсерс» и Хилд на старте переговоров по продлению контракта поняли, что их позиции сильно расходятся. Стороны пришли к договоренности, что «Индиана» найдет для баскетболиста новую команду.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Пэйсерс» на данном этапе далеки от сделки с участием Хилда. Игрок может задержаться в команде до февральского дедлайна.

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