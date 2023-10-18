«Индиане» вряд ли удастся обменять Бадди Хилда до начала нового сезона

Защитник «Индианы» , как ожидается, начнет новый сезон в составе нынешней команды.

«Пэйсерс» и Хилд на старте переговоров по продлению контракта поняли, что их позиции сильно расходятся. Стороны пришли к договоренности, что « » найдет для баскетболиста новую команду.

Как сообщает обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер, «Пэйсерс» на данном этапе далеки от сделки с участием Хилда. Игрок может задержаться в команде до февральского дедлайна.

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