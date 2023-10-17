Джей Би Бикерстафф о распределении нагрузки: «Не хочу спорить с НБА, но усталость может привести к травме»

Главный тренер « » не согласен с мнением о том, что распределение нагрузки не способствует поддержанию здоровья игроков.

«Думаю, что вопрос в том, как это оформить. Не хочу спорить с НБА, но усталость может привести к травме – это факт.

Так что, я полагаю, это наша задача – выяснить, как нам уберечь наших ребят. Но мы также несем ответственность за то, чтобы показать себя как можно лучше в этой лиге», – сказал тренер.

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