Еврокубок. «Венеция» – «Париж», «Гран-Канария» встретится с «Ульмом» и другие матчи
В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.
Итальянская «Венеция» примет французский «Париж», испанская «Гран-Канария» встретится с немецким «Ульмом».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Dvorana Stožice»
- Дата проведения
- 11 октября, 21.00, «Palasport Taliercio»
Положение команд: Бешикташ Турция – 2-0, Лондон Лайонс Великобритания – 2-0, Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Прометей Украина – 1-1, Венеция Италия – 0-1, Ховентуд Испания – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1, Гамбург Германия – 0-2.
Группа B
- Дата проведения
- 11 октября, 20.00, «Ankara Arena»
- Дата проведения
- 11 октября, 21.00, «Hala Orbita»
- Дата проведения
- 11 октября, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Ульм Германия – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Литкабелис Литва – 1-1, Шленск Польша – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Тренто Италия – 0-2, Арис Греция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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