Еврокубок. «Венеция» – «Париж», «Гран-Канария» встретится с «Ульмом» и другие матчи

В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Итальянская «Венеция» примет французский «Париж», испанская «Гран-Канария» встретится с немецким «Ульмом».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бешикташ Турция – 2-0, Лондон Лайонс Великобритания – 2-0, Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Прометей Украина – 1-1, Венеция Италия – 0-1, Ховентуд Испания – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1, Гамбург Германия – 0-2.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Ульм Германия – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Литкабелис Литва – 1-1, Шленск Польша – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Тренто Италия – 0-2, Арис Греция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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