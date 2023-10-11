Еврокубок. «Венеция» – «Париж», «Гран-Канария» встретится с «Ульмом» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Цедевита-Олимпия Гран-Канария Тюрк Телеком Будучность Шленск Рейер Венеция Клуж Ульм Париж Баскетбол

В среду, 11 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Итальянская «Венеция» примет французский «Париж», испанская «Гран-Канария» встретится с немецким «Ульмом».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Цедевита Олимпия Словения  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
11 октября, 19.30, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Рейер Венеция Италия  –  Париж Франция
Дата проведения
11 октября, 21.00, «Palasport Taliercio»
Онлайн матча

Положение команд: Бешикташ Турция – 2-0,  Лондон Лайонс Великобритания – 2-0, Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Прометей Украина – 1-1, Венеция Италия – 0-1, Ховентуд Испания – 0-1, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1, Гамбург Германия – 0-2.

Группа B

Тюрк Телеком Турция  –  Будучность Черногория
Дата проведения
11 октября, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Шленск Польша  –  Клуж Румыния
Дата проведения
11 октября, 21.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Ульм Германия
Дата проведения
11 октября, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Бурк Франция – 2-0, Ульм Германия – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Литкабелис Литва – 1-1, Шленск Польша – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Тренто Италия – 0-2, Арис Греция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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