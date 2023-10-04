Еврокубок. «Арис» – «Гран-Канария», «Ховентуд» сыграет с «Бешикташем» и другие матчи
В среду, 4 октября, продолжится регулярный чемпионат Еврокубка.
Греческий «Арис» примет испанскую «Гран-Канарию», испанский «Ховентуд» сыграет с турецким «Бешикташем».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 4 октября, 21.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Дата проведения
- 4 октября, 21.30, «Copper Box Arena»
Положение команд: Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Бешикташ Турция – 0-0, Гамбург Италия – 0-0, Лондон Лайонс Великобритания – 0-0, Прометей Украина – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Ховентуд Испания – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1.
Группа B
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «BTarena»
- Дата проведения
- 4 октября, 20.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Дата проведения
- 4 октября, 20.00, «Морача»
Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Арис Греция – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Шленск Польша – 0-0, Тренто Италия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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