Еврокубок. «Арис» – «Гран-Канария», «Ховентуд» сыграет с «Бешикташем» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Ховентуд Бешикташ Гран-Канария Тюрк Телеком Будучность Рейер Венеция Клуж Литкабелис Прометей Гамбург Лондон Лайонс Баскетбол

В среду, 4 октября, продолжится регулярный чемпионат Еврокубка.

Греческий «Арис» примет испанскую «Гран-Канарию», испанский «Ховентуд» сыграет с турецким «Бешикташем».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Гамбург Германия
Дата проведения
4 октября, 19.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Бешикташ Турция
Дата проведения
4 октября, 21.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Лондон Лайонс Великобритания  –  Рейер Венеция Италия
Дата проведения
4 октября, 21.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Бешикташ Турция – 0-0, Гамбург Италия – 0-0, Лондон Лайонс Великобритания – 0-0, Прометей Украина – 0-0, Венеция Италия – 0-0, Ховентуд Испания – 0-0, Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1.

Группа B

Клуж Румыния  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
4 октября, 19.00, «BTarena»
Онлайн матча

Арис Греция  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
4 октября, 20.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Литкабелис Литва
Дата проведения
4 октября, 20.00, «Морача»
Онлайн матча

Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Арис Греция – 0-0, Будучность Черногория – 0-0, Бурк Франция – 0-0, Гран-Канария Испания – 0-0, Клуж Румыния – 0-0, Литкабелис Литва – 0-0, Тюрк Телеком Турция – 0-0, Шленск Польша – 0-0, Тренто Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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