Шэмс Чарания: «Бадди Хилд может быть интересен «Далласу», «Филадельфии» и «Милуоки»

Теги возможные переходы Даллас Индиана Милуоки Филадельфия НБА Бадди Хилд Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания оценил перспективы Бадди Хилда, которого «Индиана» по договоренности с самим игроком собирается обменять.

«Бадди Хилд может быть интересен «Далласу», «Филадельфии» и «Милуоки». Этим командам определенно может пригодиться такой снайпер, как Хилд. Они проявляли к нему определенный интерес в течение последних нескольких месяцев, но, конечно, до сделки дело не дошло.

Обмен с участием Хилда, скорее всего, состоится уже после начала регулярного чемпионата», – рассказал Чарания.

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