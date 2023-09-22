Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания оценил перспективы Бадди Хилда, которого « » по договоренности с самим игроком собирается обменять.

« может быть интересен « », «Филадельфии» и « ». Этим командам определенно может пригодиться такой снайпер, как Хилд. Они проявляли к нему определенный интерес в течение последних нескольких месяцев, но, конечно, до сделки дело не дошло.

Обмен с участием Хилда, скорее всего, состоится уже после начала регулярного чемпионата», – рассказал Чарания.

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