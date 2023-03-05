Джавонте Грин испытывает осложнения после операции на колене
По словам тренера «Чикаго» Билли Донована, спустя почти два месяца после операции на правом колене защитник команды Джавонте Грин не показывает заметного прогресса.
«Различные вещи, к которым мы пытаемся его подтолкнуть, должны выполняться с учетом его переносимости. Я думаю, что линейный, прямолинейный бег был довольно хорошим. Но мы пока не смогли продвинуться к каким-либо боковым движениям.
Он будет получать лечение и продолжать делать то же самое, что и раньше, пока не продвинется вперед», – заключил Донован.
Главный тренер «Чикаго» также отметил, что он не стал бы называть все, с чем столкнулся Грин «неудачей», но признал, что игрок испытывал дискомфорт всякий раз, когда тренировочный и медицинский персонал пытался перевести его на боковое движение.
Грин перенес операцию 11 января. Изначально считалось, что игрок пропустит один месяц.
Грин, который в это межсезонье станет свободным агентом, набирает в среднем 5,9 очка и 2,9 подбора за 16 минут в 28 матчах сезона.
Комментарии