Джавонте Грин испытывает осложнения после операции на колене

По словам тренера « » , спустя почти два месяца после операции на правом колене защитник команды не показывает заметного прогресса.

«Различные вещи, к которым мы пытаемся его подтолкнуть, должны выполняться с учетом его переносимости. Я думаю, что линейный, прямолинейный бег был довольно хорошим. Но мы пока не смогли продвинуться к каким-либо боковым движениям.

Он будет получать лечение и продолжать делать то же самое, что и раньше, пока не продвинется вперед», – заключил Донован.

Главный тренер «Чикаго» также отметил, что он не стал бы называть все, с чем столкнулся Грин «неудачей», но признал, что игрок испытывал дискомфорт всякий раз, когда тренировочный и медицинский персонал пытался перевести его на боковое движение.

Грин перенес операцию 11 января. Изначально считалось, что игрок пропустит один месяц.

Грин, который в это межсезонье станет свободным агентом, набирает в среднем 5,9 очка и 2,9 подбора за 16 минут в 28 матчах сезона.