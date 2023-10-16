«Чикаго» отчислил Куэнтона Джексона

Теги переходы Чикаго НБА Куэнтон Джексон Баскетбол

«Чикаго» отчислил атакующего защитника Куэнтона Джексона (25 лет, 196 см), сообщает пресс-служба организации.

В прошлом сезоне Джексон провел 9 матчей за основную команду «Вашингтона».

В G-лиге показатели защитника составили 15,6 очка, 4,2 передачи и 3,8 подбора при 53,8% реализации с игры.

У Джексона был негарантированный контракт с «Буллс» на время тренировочного лагеря.

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