«Буллс» подписали Куэнтона Джексона и Макса Хайдеггера

Теги переходы Чикаго НБА Макс Хайдеггер Куэнтон Джексон Баскетбол

«Чикаго» подписал атакующего защитника Куэнтона Джексона (24 года, 196 см) и разыгрывающего Макса Хайдеггера (26 лет, 191 см). С обоими игроками подписаны негарантированные контракты на участие в тренировочном лагере.

Джексон провел часть прошлого сезона на двустороннем контракте с «Вашингтоном». Он сыграл девять матчей за «Уизардс», набирая в среднем 6,2 очка.

Хайдеггер в минувшем сезоне выступал за испанскую «Басконию» и турецкий «Меркезефенди».

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