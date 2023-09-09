«Буллс» подписали Куэнтона Джексона и Макса Хайдеггера

« » подписал атакующего защитника Куэнтона Джексона (24 года, 196 см) и разыгрывающего Макса Хайдеггера (26 лет, 191 см). С обоими игроками подписаны негарантированные контракты на участие в тренировочном лагере.

Джексон провел часть прошлого сезона на двустороннем контракте с «Вашингтоном». Он сыграл девять матчей за «Уизардс», набирая в среднем 6,2 очка.

Хайдеггер в минувшем сезоне выступал за испанскую «Басконию» и турецкий «Меркезефенди».

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Восток