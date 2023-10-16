Алексис Аженса начнет тренерскую карьеру в качестве ассистента команды Лиги развития НБА

Бывший игрок НБА Алексис Аженса начинает тренерскую карьеру.

Аженса назначен ассистентом команды Лиги развития НБА «Кэпитал Сити Гоу-Гоу», которая принадлежит « ».

35-летний француз завершил карьеру в ноябре 2021 года, он провел в НБА девять сезонов.

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