Алексис Аженса начнет тренерскую карьеру в качестве ассистента команды Лиги развития НБА
Бывший игрок НБА Алексис Аженса начинает тренерскую карьеру.
Аженса назначен ассистентом команды Лиги развития НБА «Кэпитал Сити Гоу-Гоу», которая принадлежит «Вашингтону».
35-летний француз завершил карьеру в ноябре 2021 года, он провел в НБА девять сезонов.
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