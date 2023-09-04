Коди Топперт возглавил фарм-команду «Вашингтона» в Лиге развития
Новым главным тренером фарм-команды «Вашингтона» в Лиге развития НБА стал Коди Топперт.
Минувший сезон Топперт провел в качестве ассистента в университете Луизиана Стэйт.
Специалист ранее уже работал помощником в G-лиге, а также ассистировал в «Финиксе» в сезоне-18/19.
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