Коди Топперт возглавил фарм-команду «Вашингтона» в Лиге развития

Новым главным тренером фарм-команды « » в Лиге развития НБА стал Коди Топперт.

Минувший сезон Топперт провел в качестве ассистента в университете Луизиана Стэйт.

Специалист ранее уже работал помощником в G-лиге, а также ассистировал в «Финиксе» в сезоне-18/19.

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