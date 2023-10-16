Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, «Самара» встретится с «Динамо» из Курска
В понедельник, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.
Новосибирское «Динамо» примет екатеринбургский УГМК, «Самара» встретится с «Динамо» из Курска.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Динамо Новосибирск – УГМК
16 октября. 15:00
Самара – Динамо Курск
16 октября. 18:00
Положение команд: Надежда – 3-0, Динамо Курск – 3-0, МБА – 3-0, УГМК – 2-0, Енисей – 2-2, Спарта энд К – 1-2, Самара – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 1-2, Нефтяник – 0-3, Динамо Москва – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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