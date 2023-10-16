Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет УГМК, «Самара» встретится с «Динамо» из Курска

В понедельник, 16 октября, в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги состоятся два матча.

Новосибирское «Динамо» примет екатеринбургский УГМК, «Самара» встретится с «Динамо» из Курска.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

– УГМК

16 октября. 15:00

Самара – Динамо Курск

16 октября. 18:00

Положение команд: Надежда – 3-0, – 3-0, МБА – 3-0, УГМК – 2-0, Енисей – 2-2, Спарта энд К – 1-2, – 1-2, Динамо Новосибирск – 1-2, Ника – 1-2, Нефтяник – 0-3, Динамо Москва – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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