Джордан Форд перевел матч с «Голден Стэйт» в овертайм

Теги предсезонные матчи Голден Стэйт Сакраменто НБА видео Джордан Форд Баскетбол

Последние минуты четвертой четверти предсезонного матча «Сакраменто» – «Голден Стэйт» прошли в напряженной борьбе.

За 1 минуту 8 секунд до сирены «Уорриорз» после попадания Усмана Гарубы повели 111:106. «Кингз» удалось сократить отставание и перевести игру в овертайм. За 11,1 до завершения четвертого игрового отрезка Джордан Форд в проходе сравнял счет.

«Голден Стэйт» все же вырвал победу в дополнительное время – 121:115.

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