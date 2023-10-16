Джордан Форд перевел матч с «Голден Стэйт» в овертайм

Последние минуты четвертой четверти предсезонного матча « » – « » прошли в напряженной борьбе.

За 1 минуту 8 секунд до сирены «Уорриорз» после попадания Усмана Гарубы повели 111:106. «Кингз» удалось сократить отставание и перевести игру в овертайм. За 11,1 до завершения четвертого игрового отрезка Джордан Форд в проходе сравнял счет.

«Голден Стэйт» все же вырвал победу в дополнительное время – 121:115.

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