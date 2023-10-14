Трэйс Джексон-Дэвис стал автором ключевого попадания и блок-шота в концовке игры с «Лейкерс»

Тяжелый форвард « » Трэйс Джексон-Дэвис стал героем концовки предсезонного матча с «Лейкерс» (129:125).

Джексон-Дэвис на последних секундах добавил мяч в корзину при «-1», а вскоре сделал важный блок-шот. «Уорриорз» в итоге удержали добытое преимущество и победили.

На счету 57-го номера драфта-2023 8 очков (4 из 4 с игры), 4 подбора и 1 блок-шот за 11 минут.

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