Владислав Микульский о матче с УНИКСом: «В Минск приезжает чемпион Лиги ВТБ. Это всегда дополнительная мотивация»
Капитан «Минска» Владислав Микульский поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с УНИКСом.
«К нам приезжает чемпион Единой лиги ВТБ – казанский УНИКС. Это всегда дополнительная мотивация, и чтобы показать хорошую игру, каждому из нас надо сыграть и выложиться даже больше, чем на 100%.
Приглашаем всех наших болельщиков на «Минск-Арену», нам нужна ваша поддержка!» – заявил Микульский.
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