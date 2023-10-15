Вячеслав Зайцев: «Настраиваемся на игру против «Минска» с максимальной серьезностью»

Теги УНИКС Минск Единая лига ВТБ Вячеслав Зайцев Баскетбол

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал о подготовке к завтрашнему гостевому матчу против «Минска».

«У нас было достаточно времени на подготовку к матчу с «Минском». Разобрали комбинации соперника и продумали, как будем защищаться против них.

Помним, что в столице Белоруссии нам часто приходилось непросто. Поэтому настраиваемся на предстоящую игру с максимальной серьезностью», – сказал Зайцев.

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1 комментарий

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maryat
Раньше всегда его "модный приговор" смотрел
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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