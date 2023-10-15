Вячеслав Зайцев: «Настраиваемся на игру против «Минска» с максимальной серьезностью»
Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал о подготовке к завтрашнему гостевому матчу против «Минска».
«У нас было достаточно времени на подготовку к матчу с «Минском». Разобрали комбинации соперника и продумали, как будем защищаться против них.
Помним, что в столице Белоруссии нам часто приходилось непросто. Поэтому настраиваемся на предстоящую игру с максимальной серьезностью», – сказал Зайцев.
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