Велимир Перасович: «Часто УНИКС сталкивается с трудностями в гостевых играх с «Минском»

Теги УНИКС Велимир Перасович Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович отметил важность победы в предстоящем матче против «Минска» после длительного перерыва.

«Прошло две недели с нашего последнего матча, поэтому мы не до конца понимаем, в каком состоянии находимся. Некоторое время команда совсем не тренировалась, и только последние несколько дней работали почти в полном составе.

Часто УНИКС сталкивается с трудностями в гостевых играх с «Минском». Соперники демонстрируют качественный баскетбол и хорошо бегут. Считаю, мы готовы к предстоящему матчу. Нам важно одержать победу, особенно в нынешней ситуации после длительного перерыва», – сказал Перасович.

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