Наджи Маршалл пропустит начало сезона из-за повреждения колена

Форвард «Нового Орлеана» Наджи Маршалл пропустит начало сезона НБА из-за ушиба кости правого колена.

Маршалл прошел МРТ в воскресенье утром. Во время субботней предсезонной встречи против «Атланты» его увезли с площадки на коляске во второй четверти.

В «Пеликанс» заявили, что 25-летний баскетболист будет повторно осмотрен через две недели. «Пеликанс» откроют регулярный чемпионат 25 октября в Мемфисе.

Маршалл набирал в среднем по 9,1 очка и 3,6 подбора за игру в сезоне-22/23, приняв участие в 77 матчах (21 в стартовом составе).

Ранее «Пеликанс» потеряли из-за травм Трея Мерфи, Хосе Альварадо и Лэрри Нэнса.

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