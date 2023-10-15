У Наджи Маршалла гиперэкстензия колена, заявил Уилли Грин: «Похоже, что все в порядке. Но мы сделаем МРТ»
Легкий форвард «Нового Орлеана» Наджи Маршалл не доиграл предсезонный матч против «Атланты» (105:110) из-за травмы правой ноги.
Партнеры по команде помогли Маршаллу покинуть площадку, после чего его отвезли в кресле-каталке в раздевалку.
Как цитирует обозреватель «Пеликанс» Кристиан Кларк главного тренера Уилли Грина, у Маршалла гиперэкстензия колена: «Похоже, что все в порядке. Но мы сделаем МРТ, чтобы понять степень тяжести».
Ранее «Пеликанс» потеряли из-за травм Трея Мерфи, Хосе Альварадо и Лэрри Нэнса.
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