У Наджи Маршалла гиперэкстензия колена, заявил Уилли Грин: «Похоже, что все в порядке. Но мы сделаем МРТ»

Теги травмы Новый Орлеан Уилли Грин НБА Наджи Маршалл Баскетбол

Легкий форвард «Нового Орлеана» Наджи Маршалл не доиграл предсезонный матч против «Атланты» (105:110) из-за травмы правой ноги.

Партнеры по команде помогли Маршаллу покинуть площадку, после чего его отвезли в кресле-каталке в раздевалку.

Как цитирует обозреватель «Пеликанс» Кристиан Кларк главного тренера Уилли Грина, у Маршалла гиперэкстензия колена: «Похоже, что все в порядке. Но мы сделаем МРТ, чтобы понять степень тяжести».

Ранее «Пеликанс» потеряли из-за травм Трея Мерфи, Хосе Альварадо и Лэрри Нэнса.

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2 комментария

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13am Adebayo
Ответ Елена Барская
Надеюсь, что не успеет вылечится перед матчем с Хорнетсами. Эта будет их цена за отказ Кая Джонса!
Ловите нейросеть!
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