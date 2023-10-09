Чемпионат Турции. «Каршияка» против «Фенербахче»

Теги результаты Фенербахче чемпионат Турции Каршияка Баскетбол

В понедельник, 9 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Каршияка» примет «Фенербахче».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Каршияка – Фенербахче
Дата проведения
9 октября, 20.30, «Каршияка Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Галатасарай – 2-0, Фенербахче – 1-0, Бешикташ – 1-1, Тофаш – 1-1,  Маниса – 1-1, Дарушафака – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Самсунспор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1,  Каршияка – 0-1, Меркезефенди – 0-2, Бодрумспор – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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