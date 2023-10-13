Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Тофаш»
В пятницу, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди» примет «Тофаш».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 октября, 19.00, «Pamukkale University Arena»
Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Галатасарай – 2-0, Фенербахче – 1-1, Бешикташ – 1-1, Тофаш – 1-1, Маниса – 1-1, Дарушафака – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Самсунспор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1, Каршияка – 1-1, Меркезефенди – 0-2, Бодрумспор – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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