Чемпионат Турции. «Меркезефенди» примет «Тофаш»

Теги результаты чемпионат Турции Тофаш Меркезефенди Баскетбол

В пятницу, 13 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Меркезефенди» примет «Тофаш».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Меркезефенди – Тофаш
Дата проведения
13 октября, 19.00, «Pamukkale University Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Анадолу Эфес – 2-0, Галатасарай – 2-0, Фенербахче – 1-1, Бешикташ – 1-1, Тофаш – 1-1,  Маниса – 1-1, Дарушафака – 1-1, Петким Спор – 1-1, Тюрк Телеком – 1-1, Самсунспор – 1-1, Бахчешехир – 1-1, Бурсаспор – 1-1, Бююкчекмедже – 1-1,  Каршияка – 1-1, Меркезефенди – 0-2, Бодрумспор – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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