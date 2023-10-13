Кайл Кузма согласился с мнением Гарнетта, который сравнил Пула с Харденом

Теги Голден Стэйт Кевин Гарнетт НБА Вашингтон Джеймс Харден Кайл Кузма Джордан Пул Баскетбол

Легенда НБА Кевин Гарнетт ожидает от бывшего защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула прорывного сезона в составе «Вашингтона».

«Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в «Хьюстон» и взялся за дело», – заявил Гарнетт.

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма тоже считает, что в столичной команде Пул должен выйти на новый уровень.

«Так и есть», – отреагировал баскетболист на слова Гарнетта.

В прошлом сезоне Пул набирал 20,4 очка и 4,5 передачи в среднем за игру, выходя со скамейки.

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4 комментария

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KeeWee
когда Харден уходил из Окс, у него был совершенно другой набор навыков. он не только очки набирать умел, но и площадку видел прекрасно, не принимал тупых решений, да и вообще этот самый "баскетбольный IQ" был на несколько ином уровне. пул по мимо скоринга даже и не знаю чем примечателен, чтобы удостоить его такими почестями.
+3
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+3
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mastadon
Тоже жёстко разнесёт?
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d8d1d4
вашингтон только если
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Tik Tot Don Don
Ответ KeeWee
когда Харден уходил из Окс, у него был совершенно другой набор навыков. он не только очки набирать умел, но и площадку видел прекрасно, не принимал тупых решений, да и вообще этот самый "баскетбольный IQ" был на несколько ином уровне. пул по мимо скоринга даже и не знаю чем примечателен, чтобы удостоить его такими почестями.
Ещё и уходил с наградой лучшего шестого
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