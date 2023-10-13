Легенда НБА Кевин Гарнетт ожидает от бывшего защитника « » прорывного сезона в составе « ».

«Джордан Пул – это новый . Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в «Хьюстон» и взялся за дело», – заявил Гарнетт.

Форвард «Уизардс» тоже считает, что в столичной команде Пул должен выйти на новый уровень.

«Так и есть», – отреагировал баскетболист на слова Гарнетта.

В прошлом сезоне Пул набирал 20,4 очка и 4,5 передачи в среднем за игру, выходя со скамейки.

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