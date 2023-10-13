Кайл Кузма согласился с мнением Гарнетта, который сравнил Пула с Харденом
Легенда НБА Кевин Гарнетт ожидает от бывшего защитника «Голден Стэйт» Джордана Пула прорывного сезона в составе «Вашингтона».
«Джордан Пул – это новый Джеймс Харден. Все помнят, как Джеймс Харден ушел из «Оклахомы» в «Хьюстон» и взялся за дело», – заявил Гарнетт.
Форвард «Уизардс» Кайл Кузма тоже считает, что в столичной команде Пул должен выйти на новый уровень.
«Так и есть», – отреагировал баскетболист на слова Гарнетта.
В прошлом сезоне Пул набирал 20,4 очка и 4,5 передачи в среднем за игру, выходя со скамейки.
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