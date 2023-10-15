Третий номер драфта 2010 года (32 года, 206 см) продолжит карьеру в Лиге развития.

Об этом баскетболист рассказал в интервью HoopsHype.

«Я по-прежнему люблю эту игру. Мне нравится в ней все. Мне нравится весь процесс тренировок, совершенствование, тренажерный зал и работа на площадке. Я все еще обожаю баскетбол. Очевидно, что все меняется, и я должен приспосабливаться к этому. Продолжение карьеры в G-лиге идет с надеждой, что смогу вернуться в лигу и стать наставником для молодых парней.

На данный момент, думаю, это лучший шанс для меня. Зарубежные варианты будут, это никуда не денется. Сейчас моя главная цель – вернуться в , и я считаю, что это лучший возможный вариант. Ко мне действительно проявляли интерес за рубежом. Не рассматривал это всерьез», – рассказал Фэйворс, не раскрывая команду, в которой продолжит карьеру.

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