«Атланта» подпишет 10-дневный контракт с Дерриком Фэйворсом

«Атланта» подпишет 10-дневный контракт со свободным агентом (31 год, 203 см).

В прошлом сезоне центровой выступал за «Оклахому», набирая 5,3 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.

Фэйворс родился в Атланте, играл за школу Южная Атланта и университет Джорджия Тех, расположенный в Атланте.

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