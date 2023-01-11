«Атланта» подпишет 10-дневный контракт с Дерриком Фэйворсом

Теги переходы Атланта НБА Деррик Фэйворс Баскетбол

«Атланта» подпишет 10-дневный контракт со свободным агентом Дерриком Фэйворсом (31 год, 203 см).

В прошлом сезоне центровой выступал за «Оклахому», набирая 5,3 очка и 4,7 подбора в среднем за матч.

Фэйворс родился в Атланте, играл за школу Южная Атланта и университет Джорджия Тех, расположенный в Атланте.

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пятый номер драфта, если правильно помню, к 30 годам сидит без работы. Удивительно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий