«Кястутис Кемзура – плохое пятно в моей жизни». Тимофей Мозгов рассказал о конфликте с бывшим тренером «Химок»

Центровой «Руны» в интервью YouTube-каналу «Соколиный взгляд» рассказал о конфликте с бывшим главным тренером подмосковных «Химок» Кястутисом Кемзурой.

Мозгов начинал профессиональную карьеру в «Химках» в 2006-2010 годах.

«Тогда на все было наплевать, не было авторитетов, ты был готов любому нагрубить.

Я не был конфликтным, но у меня был серьезный конфликт с тренером , который тогда пришел в . Я даже не буду политкорректным. У него прям все русские были «чмырями». Такое у тренеров частенько бывает.

Целый сезон я с ним мучился, играл за вторую команду. Хотя когда тренировался с первой, видел, что уже мне можно дать какое-то время попробовать. А он ни в какую не давал и постоянно наседал на меня.

Играем мы Кубок Кондрашина в Питере. По-моему, мы проиграли. Сидим в раздевали, я злой, потому что опять меня выпустили, когда мы проигрывали 20 очков. Заходит кто-то из PR и говорит, что нужны 2-3 человека сфотографироваться с фанатами. Келли Маккарти говорит: «Моз, давай, иди». А я ему: «Вы играли, вы идите и фотографируйтесь».

И тренер это услышал. «Как ты смеешь это говорить? Ты часть команды». А я ему: «Вы обещали меня отдать и слово свое не держите». В итоге я никуда не пошел, он пожаловался начальству. И мне сказали, что либо я извинюсь перед партнерами, либо буду во второй команде. Я извинился перед ребятами, но не перед тренером, потому что считаю, что он был не прав. До сих пор он плохое пятно в моей жизни», – рассказал Мозгов.

Мозгов играет (и иногда проигрывает), в Новосибирске крушат щит, а за МБА выходит 16-летний. Итоги января в Суперлиге