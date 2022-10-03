Кястутис Кемзура будет руководить сборной Литвы в отборочных матчах чемпионата мира

Федерация баскетбола Литвы приняла решение сохранить тренерский штаб национальной сборной на весь олимпийский цикл — до Олимпиады-2024 в Париже. продолжит работу в качестве главного тренера сборной Литвы.

Максвитис, который также является главным тренером каунасского «Жальгириса», не сможет руководить сборной в матчах квалификации чемпионата мира-2023. Поэтому решено, что Кестутис Кемзура заменит своего коллегу на этом турнире.

52-летний Кемзура, который сейчас не работает ни в одном клубе, в прошлом году вернулся в сборную, став ассистентом Максвитиса. Он займет пост главного тренера литовской сборной после 10-летнего перерыва.

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