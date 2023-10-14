Тайлер Дорси выбыл на два месяца из-за перелома в стопе

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче чемпионат Турции Тайлер Дорси Баскетбол

Защитник «Фенербахче» Тайлер Дорси сломал плюсневую кость правой стопы. По данным источников Eurohoops, ожидается, что игрок пропустит два месяца.

Дорси травмировался во время выездного матча Евролиги против «Валенсии» в пятницу (74:77). Он завершил встречу, став самым результативным в своей команде с 17 очками.

27-летний защитник набрал 15 очков в матче первого тура Евролиги против «Милана».

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