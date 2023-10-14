Тайлер Дорси выбыл на два месяца из-за перелома в стопе
Защитник «Фенербахче» Тайлер Дорси сломал плюсневую кость правой стопы. По данным источников Eurohoops, ожидается, что игрок пропустит два месяца.
Дорси травмировался во время выездного матча Евролиги против «Валенсии» в пятницу (74:77). Он завершил встречу, став самым результативным в своей команде с 17 очками.
27-летний защитник набрал 15 очков в матче первого тура Евролиги против «Милана».
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