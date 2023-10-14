Кеньон Мартин о рейтинге ESPN: «Покажите мне 93 игроков в НБА, которые лучше, чем Расселл Уэстбрук»

Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин раскритиковал издание ESPN за то, что оно поставило новичков («Сан-Антонио») и («Портленда») выше (« ») в своем рейтинге сезона-2023/24.

«Покажите мне 93 игроков в НБА, которые лучше, чем Расселл Уэстбрук. Черт возьми, в этом списке два человека, которые не сыграли ни одной минуты в НБА. Чем они лучше Расса? Вы – идиоты, занимаетесь ерундой», – сказал Мартин.

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