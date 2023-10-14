Кеньон Мартин о рейтинге ESPN: «Покажите мне 93 игроков в НБА, которые лучше, чем Расселл Уэстбрук»

Теги Кеньон Мартин Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Виктор Вембаньяма Скут Хендерсон Баскетбол

Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин раскритиковал издание ESPN за то, что оно поставило новичков Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио») и Скута Хендерсона («Портленда») выше Расселла УэстбрукаКлипперс») в своем рейтинге сезона-2023/24.

«Покажите мне 93 игроков в НБА, которые лучше, чем Расселл Уэстбрук. Черт возьми, в этом списке два человека, которые не сыграли ни одной минуты в НБА. Чем они лучше Расса? Вы – идиоты, занимаетесь ерундой», – сказал Мартин.

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

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17 комментариев

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Перстень Уэстбрука
И в чем он неправ? Для новичков стартовый рейтинг должен быть в районе 76-78
+23
-1
+22
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OlegTs
Глас вопиющего в пустыне)
+13
-3
+10
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djamel
Ну так-то да.
+6
-2
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Tim Timson
Расса бьют, а он крепчает. на ESPN кретинов то очень много)
+6
-2
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kc6nxy8whs
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Игорь Долматов
truth
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Swhat
Ответ noke
Ну вот предложите сейчас, скажем, Лейкерс - кого взять на один сезон, Уэстбрука или Вембаньяму. А после этого рассказывайте, где глупость. Если бы Вембаньяма нигде не играл до этого со взрослыми игроками - можно было бы что-то такое говорить.
И зачем Лейкерс сейчам Вембяньяма на один сезон ?
Им никто из них не нужен сейчас.

А вот Если завтра плей офф. Кого возьмут команды собирая ростер с нуля, Вембяньяму или Весбрука ? По моему очевидно
+5
-2
+3
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noke
Ну вот предложите сейчас, скажем, Лейкерс - кого взять на один сезон, Уэстбрука или Вембаньяму. А после этого рассказывайте, где глупость.
Если бы Вембаньяма нигде не играл до этого со взрослыми игроками - можно было бы что-то такое говорить.
+4
-3
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ГРУПА ЗИСК
Ну как бы Уэстбрука не хаяли, но в первом раунде он дал знатный бой в отсутствие Кавая и Джорджа. Да, на большой контракт он уже не играет, но желающих кинуть ему 15-20 лямов в год, уверен, нашлоь бы немало. Для Клипперс с его нынешним контрактом Уэстбрук - просто стил.
+4
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Fungus_Amongus
Не знаю насчет Вестбрука и Вембаньямы, но ставить Хендерсона на 78-е место это полнейший бред. Он в g-лиге то был минусовый по продвинутой статистике и это в лиге, где звездную статистику зачастую имеют игроки, которые в командах НБА даже полноценный контракт получить не могут, играют на two-way контрактах, изредка появляясь на скамейке на матчах НБА. И вот какой-то мусорный скорер с PER 13.5 и минусовым WinShare в g-лиге с чего то вдруг всего за год превратится в игрока сильнее Хирро, Тобайса Харриса и многих других, которых ESPN умудрился поставить ниже Хендерсона. Что нужно курить, чтобы придумать такое?
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Mikael Rikhard
еспн всегда была гиперпопсовой
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zrkwrpyrsy
Я назову вам точно 5, вот они слева направо: Намджун, Чонгук, Чингачгук, Гойко Митич, Джин
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Cash_flow
Ответ OlegTs
Глас вопиющего в пустыне)
Дисреспект в сторону Вестбиста обычная история. Когда этот мужик будет с улыбкой залетать в Hall Of Fame хэйтерам нечего будет сказать
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elMORRO
Ответ Swhat
И зачем Лейкерс сейчам Вембяньяма на один сезон ? Им никто из них не нужен сейчас. А вот Если завтра плей офф. Кого возьмут команды собирая ростер с нуля, Вембяньяму или Весбрука ? По моему очевидно
очевидно вембаньяму
+1
-1
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Cubs-V
Ответ ГРУПА ЗИСК
Ну как бы Уэстбрука не хаяли, но в первом раунде он дал знатный бой в отсутствие Кавая и Джорджа. Да, на большой контракт он уже не играет, но желающих кинуть ему 15-20 лямов в год, уверен, нашлоь бы немало. Для Клипперс с его нынешним контрактом Уэстбрук - просто стил.
Все верно и добавить нечего.
0
0
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