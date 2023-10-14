Кеньон Мартин о рейтинге ESPN: «Покажите мне 93 игроков в НБА, которые лучше, чем Расселл Уэстбрук»
Бывшая звезда НБА Кеньон Мартин раскритиковал издание ESPN за то, что оно поставило новичков Виктора Вембаньяму («Сан-Антонио») и Скута Хендерсона («Портленда») выше Расселла Уэстбрука («Клипперс») в своем рейтинге сезона-2023/24.
«Покажите мне 93 игроков в НБА, которые лучше, чем Расселл Уэстбрук. Черт возьми, в этом списке два человека, которые не сыграли ни одной минуты в НБА. Чем они лучше Расса? Вы – идиоты, занимаетесь ерундой», – сказал Мартин.
Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило
Им никто из них не нужен сейчас.
А вот Если завтра плей офф. Кого возьмут команды собирая ростер с нуля, Вембяньяму или Весбрука ? По моему очевидно
Если бы Вембаньяма нигде не играл до этого со взрослыми игроками - можно было бы что-то такое говорить.