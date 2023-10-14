«Сан-Антонио» отчислил Эрика Стивенсона и Пола Уотсона

« » отчислил защитников Эрика Стивенсона (24 года, 193 см) и Пола Уотсона (28 лет, 198 см).

Стивенсон не был выбран на драфте-2023. Уотсон последний раз играл в НБА в сезоне-21/22. В 9 матчах за «Тандер» он набирал 3,4 очка и 3,0 подбора в среднем за игру.

Ожидается, что Стивенсон и Уотсон продолжат карьеру в фарм-команде «Сперс» в G-лиге НБА.

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