«Селтикс» отчислили Кайлора Келли

« » отчислил центрового Кайлора Келли (26 лет, 213 см), с которым ранее подписал негарантированный контракт.

Ожидается, что игрок присоединится к фарм-клубу «Селтикс» в G-лиге.

Келли не был выбран на драфте НБА 2020 года. Он играл в G-лиге, а также в Канаде и Германии. В 21 матче за «Рэпторс 905» в прошлом сезоне центровой набирал в среднем 7,5 очка, 4,9 подбора и 1,3 блок-шота за 15,3 минуты за встречу.

Прошлогодние «Лейкерс» удивили сами себя, забравшись в финал Запада. Все еще уверены, что им повезло?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА