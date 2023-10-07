«Селтикс» отчислили Кайлора Келли

Теги переходы Бостон НБА G-лига Баскетбол

«Бостон» отчислил центрового Кайлора Келли (26 лет, 213 см), с которым ранее подписал негарантированный контракт.

Ожидается, что игрок присоединится к фарм-клубу «Селтикс» в G-лиге.

Келли не был выбран на драфте НБА 2020 года. Он играл в G-лиге, а также в Канаде и Германии. В 21 матче за «Рэпторс 905» в прошлом сезоне центровой набирал в среднем 7,5 очка, 4,9 подбора и 1,3 блок-шота за 15,3 минуты за встречу.

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