«Бруклин» пригласил Кэмерона Хэнкерсона и Трэя Макгоуэнса в тренировочный лагерь

Теги переходы Бруклин НБА G-лига Баскетбол

«Бруклин» заключил негарантированные контракты с защитниками Кэмероном Хэнкерсоном (25 лет, 196 см) и Трэем Макгоуэнсом (23 года, 193 см).

Хэнкерсон (6,9 очка в среднем за игру) и Макгоуэнс (3,7 очка) в прошлом сезоне играли за фарм-команду «Нетс» в Лиге развития НБА.

Ожидается, что оба баскетболиста продолжать выступать за «Лонг-Айленд Нетс» в G-лиге.

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