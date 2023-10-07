«Бруклин» пригласил Кэмерона Хэнкерсона и Трэя Макгоуэнса в тренировочный лагерь
«Бруклин» заключил негарантированные контракты с защитниками Кэмероном Хэнкерсоном (25 лет, 196 см) и Трэем Макгоуэнсом (23 года, 193 см).
Хэнкерсон (6,9 очка в среднем за игру) и Макгоуэнс (3,7 очка) в прошлом сезоне играли за фарм-команду «Нетс» в Лиге развития НБА.
Ожидается, что оба баскетболиста продолжать выступать за «Лонг-Айленд Нетс» в G-лиге.
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