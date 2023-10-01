Единая лига ВТБ. «Минск» сыграет с «Нижним Новгородом», «Руна» дебютирует против «Автодора»

Теги результаты Автодор Минск БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

В воскресенье, 1 октября, продолжится 15-й сезон Единой лиги ВТБ.

Во второй игровой день «Минск» сыграет с «Нижним Новгородом», «Руна» дебютирует против «Автодора».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Минск – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
1 октября, 14.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Руна – Автодор
Дата проведения
1 октября, 16.00, «Dvorets sporta Dinamo»
Онлайн матча

Положение команд: Самара – 1-0, УНИКС – 1-0, ЦСКА – 1-0, Зенит – 0-0, Нижний Новгород – 0-0, Парма – 0-0, Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Минск – 0-0, Руна – 0-0, Уралмаш – 0-0, МБА – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Енисей – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

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1 комментарий

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RusLoko
Вперёд Автодор! Нужно побеждать! 💪⚫⚪
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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