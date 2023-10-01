Единая лига ВТБ. «Минск» сыграет с «Нижним Новгородом», «Руна» дебютирует против «Автодора»

В воскресенье, 1 октября, продолжится 15-й сезон Единой лиги ВТБ.

Во второй игровой день « » сыграет с «Нижним Новгородом», «Руна» дебютирует против « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Самара – 1-0, – 1-0, ЦСКА – 1-0, Зенит – 0-0, Нижний Новгород – 0-0, Парма – 0-0, Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Минск – 0-0, – 0-0, Уралмаш – 0-0, МБА – 0-1, – 0-1, Енисей – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!