Единая лига ВТБ. «Минск» сыграет с «Нижним Новгородом», «Руна» дебютирует против «Автодора»
В воскресенье, 1 октября, продолжится 15-й сезон Единой лиги ВТБ.
Во второй игровой день «Минск» сыграет с «Нижним Новгородом», «Руна» дебютирует против «Автодора».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 14.00, «Falcon Club»
- Дата проведения
- 1 октября, 16.00, «Dvorets sporta Dinamo»
Положение команд: Самара – 1-0, УНИКС – 1-0, ЦСКА – 1-0, Зенит – 0-0, Нижний Новгород – 0-0, Парма – 0-0, Автодор – 0-0, Астана – 0-0, Минск – 0-0, Руна – 0-0, Уралмаш – 0-0, МБА – 0-1, Локомотив-Кубань – 0-1, Енисей – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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