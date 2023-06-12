Милош Теодосич и Дэниэль Хэкетт избежали дисквалификации после столкновения с фанатами «Милана»

Теги происшествия болельщики чемпионат Италии EA7 Эмпорио Армани Милан Виртус Даниэль Хэкетт Милош Теодосич Баскетбол

Баскетболисты «Виртуса» Милош Теодосич и Дэниэль Хэкетт избежали серьезного наказания после столкновения с фанатами по окончании второго матча финала чемпионата Италии против «Милана» (76:79, 0-2).

Когда проигравшая команда покидала площадку, зрители начали выкрикивать оскорбления в адрес гостей. Один из болельщиков толкнул Милоша Теодосича. Началась потасовка.

Даниэль Хэкетт бросился защищать партнера по команде и толкнул болельщика. Игрокам и сотрудникам «Виртуса» пришлось оттаскивать Хэкетта от трибуны.

Оба игрока избежали дисквалификации: «Милан» оштрафован на 12 000 евро, Теодосич и Хэкетт – по 3 000 каждый.

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