«Не хочу говорить о «Финиксе». Нет никаких мыслей». Деандре Эйтон не стал отвечать на вопросы о «Санз»

Теги Финикс Портленд НБА видео Деандре Эйтон Баскетбол

Центровой «Портленда» Деандре Эйтон не хотел обсуждать «Финикс» после недавнего трехстороннего обмена.

Сегодня «Портленд» встретится с «Финиксом» в предсезонном матче.

Журналист: Есть мысли по поводу предстоящей встречи?

Эйтон: Нет никаких мыслей.

Журналист: Деандре, ты провел много лет в «Финиксе». Они выбрали тебя на драфте. Неужели и правда никаких эмоций...

Эйтон: Не хочу говорить о «Финиксе». Мне сказали, что вы пришли сюда пообщаться о вчерашней игре.

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3 комментария

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Daff Rogers
Интересная банда у Портленда собралась. Шарп, Эйтон, Хендерсон, Грант, Саймонс, Брогдон, Таймлорд, Тайбулл
+7
0
+7
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Аслан Танкебаев
Ответ Daff Rogers
Интересная банда у Портленда собралась. Шарп, Эйтон, Хендерсон, Грант, Саймонс, Брогдон, Таймлорд, Тайбулл
Просто идеальная ситуация для Чонси который умеет и любит с молодежью возится. В лучшем случаи наверное плей-ин, но через 2-3 будет что-то интересное.
+1
0
+1
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