«Не хочу говорить о «Финиксе». Нет никаких мыслей». Деандре Эйтон не стал отвечать на вопросы о «Санз»

Центровой « » не хотел обсуждать « » после недавнего трехстороннего обмена.

Сегодня «Портленд» встретится с «Финиксом» в предсезонном матче.

Журналист: Есть мысли по поводу предстоящей встречи?

Эйтон: Нет никаких мыслей.

Журналист: Деандре, ты провел много лет в «Финиксе». Они выбрали тебя на драфте. Неужели и правда никаких эмоций...

Эйтон: Не хочу говорить о «Финиксе». Мне сказали, что вы пришли сюда пообщаться о вчерашней игре.

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