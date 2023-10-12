«Не хочу говорить о «Финиксе». Нет никаких мыслей». Деандре Эйтон не стал отвечать на вопросы о «Санз»
Центровой «Портленда» Деандре Эйтон не хотел обсуждать «Финикс» после недавнего трехстороннего обмена.
Сегодня «Портленд» встретится с «Финиксом» в предсезонном матче.
Журналист: Есть мысли по поводу предстоящей встречи?
Эйтон: Нет никаких мыслей.
Журналист: Деандре, ты провел много лет в «Финиксе». Они выбрали тебя на драфте. Неужели и правда никаких эмоций...
Эйтон: Не хочу говорить о «Финиксе». Мне сказали, что вы пришли сюда пообщаться о вчерашней игре.
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