«Атланта» снова вырвала победу в концовке. Майлз Норрис стал автором решающего попадания

Теги предсезонные матчи Атланта Мемфис НБА видео Винс Уильямс Майлз Норрис Баскетбол

«Атланта» снова вырвала победу в концовке предсезонного матча.

Форвард «Хоукс» Майлз Норрис стал автором решающего попадания на последних секундах предсезонной игры с «Гризлис».

Защитник «Мемфиса» Винс Уильямс упустил возможность вывести свою команды вперед перед сиреной.

«Атланта» победила со счетом 103:102. Ранее клуб из Джорджии в концовке одолел «Кливленд».

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1 комментарий

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ПП ПП
И это было его единственное попадание в матче.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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