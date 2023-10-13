«Атланта» снова вырвала победу в концовке. Майлз Норрис стал автором решающего попадания

« » снова вырвала победу в концовке предсезонного матча.

Форвард «Хоукс» Майлз Норрис стал автором решающего попадания на последних секундах предсезонной игры с «Гризлис».

Защитник « » упустил возможность вывести свою команды вперед перед сиреной.

«Атланта» победила со счетом 103:102. Ранее клуб из Джорджии в концовке одолел «Кливленд».

Перемен! «Оклахома»

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило