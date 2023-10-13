«Атланта» снова вырвала победу в концовке. Майлз Норрис стал автором решающего попадания
«Атланта» снова вырвала победу в концовке предсезонного матча.
Форвард «Хоукс» Майлз Норрис стал автором решающего попадания на последних секундах предсезонной игры с «Гризлис».
Защитник «Мемфиса» Винс Уильямс упустил возможность вывести свою команды вперед перед сиреной.
«Атланта» победила со счетом 103:102. Ранее клуб из Джорджии в концовке одолел «Кливленд».
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