«Маккаби Раанана» выступил против отмены тура по США и сегодня встретится с «Бруклином»

«Маккаби Раанана» по-прежнему намерен провести товарищеские матчи с командами , несмотря на вооруженный конфликт на территории Израиля.

Главный тренер « » Жак Вон рассказал, что возможная отмена матчей была бы против воли самого израильского клуба.

«В организационном плане мы поддерживаем с ними контакт, и «Маккаби» подтвердил нам, что они хотят провести матч», – рассказал Вон.

«Маккаби Раанана» также встретится с « » и «Миннесотой». В товарищеских матчах в прошлом году они уступили «Клипперс», «Оклахоме» и «Портленду».

Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты

Династия «Уорриорс» умерла?

Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА