«Маккаби Раанана» выступил против отмены тура по США и сегодня встретится с «Бруклином»
«Маккаби Раанана» по-прежнему намерен провести товарищеские матчи с командами НБА, несмотря на вооруженный конфликт на территории Израиля.
Главный тренер «Бруклина» Жак Вон рассказал, что возможная отмена матчей была бы против воли самого израильского клуба.
«В организационном плане мы поддерживаем с ними контакт, и «Маккаби» подтвердил нам, что они хотят провести матч», – рассказал Вон.
«Маккаби Раанана» также встретится с «Кливлендом» и «Миннесотой». В товарищеских матчах в прошлом году они уступили «Клипперс», «Оклахоме» и «Портленду».
Историческая сделка в НБА. «Хорнетс» запартнерились с MrBeast, самым популярным ютубером планеты
Йокич или Эмбиид? Яннис или Леброн? Карри или Дончич? Давайте вместе определим топ-50 звезд НБА
Комментарии