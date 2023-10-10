Журналист The New York Post: «Если бы Симмонс был здоров, Дюрэнт остался бы в «Бруклине»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

По словам журналиста The New York Post Брайана Льюиса, звездный форвард Кевин Дюрэнт остался бы в «Бруклине» в прошлом сезоне, если бы Бен Симмонс был здоров.

«Если бы Симмонс был здоров в прошлом сезоне, Кевин Дюрэнт, скорее всего, остался бы в «Бруклине» даже без Кайри Ирвинга», – пишет Льюис.

9 февраля «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Финикс» на Микэла Бриджеса, Кэмерона Джонсона, Джэя Краудера, четыре незащищенных пика в первом раунде и обмен пиками в первом раунде 2028 года.

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